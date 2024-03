Gummersbach: Mann am Busbahnhof erstochen – Täter flüchtig

Tödliche Gewalt in Gummersbach: Am frühen Donnerstagabend ist ein Mann (24) am Busbahnhof erstochen worden. Laut einer Sprecherin der Kölner Polizei soll er in einen Streit mit einem anderen Mann verwickelt gewesen sein. Die genauen Umstände der Tat, die sich gegen 17.30 Uhr in einem Unterstellhäuschen für Busfahrer ereignete, sind noch unklar.

Mehrere Zeugen werden derzeit befragt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Köln gaben später am Abend gemeinsam bekannt, dass sie nach einem Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 30 Jahren mit dunkelblauem Kapuzenpullover suchen. Hinweise nehmen die Ordnungshüter unter 0221 229-0 entgegen.

Es handelte sich offenbar um eine Auseinandersetzung in der Trinkerszene, bei der der 24-Jährige noch am Tatort seinen schweren Verletzungen erlag. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

mit dpa