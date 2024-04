Tödlicher Verkehrsunfall in Köln: Auf dem Sülzgürtel/Ecke Luxemburger Straße ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Radfahrerin tödlich verunglückt, als sie mit einem LKW kollidierte. Was war passiert?

Köln-Sülz: Radfahrerin stirbt den Unfalltod

Die Polizei spricht von „keinem typischen Unfall mit einem LKW“ über das tragische Unglück. Konkret soll der Lastwagen gegen 15.50 Uhr vom Sülzgürtel nach rechts auf die Luxemburger Straße abgebogen sein, als es passierte. „Die Radfahrerin geriet unter die hinteren Reifen des Kipplasters und war sofort tot“, erklärt eine Polizeisprecherin Tonight News auf Nachfrage. Sie starb an schweren Kopfverletzungen. Zum Alter der Verstorbenen schweigen die Beamten vorerst – die Angehörigen seien noch nicht informiert.

Die Luxemburger Straße ist stadtauswärts ab dem Klettenberggürtel gesperrt. Dieser wiederum ist in Fahrtrichtung Zollstock dicht. Auch bei der KVB-Linie 18 kann es im Unfallbereich zu Verzögerungen durch die Straßensperrung kommen.