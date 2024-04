Tödlicher Unfall in Köln: Mann (78) rast frontal in Baum und stirbt

Tödlicher Unfall auf der Schäl Sick: Am Dienstagnachmittag (2. April) ist ein 78 Jahre alter Autofahrer auf dem Pfälzischen Ring in Köln-Deutz verunglückt. Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag er im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Was war passiert?

Köln: Senior rast in Baum und stirbt

Nach ersten Erkenntnissen soll der Senior gegen 17 Uhr den Kreisverkehr in Höhe der Koelnmesse verlassen haben und in Richtung Stadttautobahn gefahren sein. In der Auffahrt soll er mit seinem Ford Fiesta gegen einen Bordstein und dann frontal gegen einen Baum gerast sein.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz und sicherte die Spuren am Einsatzort. Ob eine internistische Erkrankung zum Unfall geführt hat, ermittelt nun das Verkehrskommissariat 2. Zudem prüfen die Ermittler, ob der Kölner kurz zuvor an einem Unfall auf der Straße Perlengraben in der Kölner Innenstadt beteiligt war.

