Tödlicher Unfall in Köln-Hahnwald: Motorradfahrer prallt mit LKW zusammen

In Köln kam es am Freitagmorgen zu einem schrecklichen Unfall. Dort ist ein Motorradfahrer wohl mit zu hoher Geschwindigkeit in einen parkenden LKW gekracht und dabei ums Leben gekommen.

Den ersten Erkenntnissen nach war der Motorradfahrer alleine unterwegs und war auch alleine für den Unfall verantwortlich. Der Unfall selbst ereignete sich auf der Emil-Hoffmann-Straße. Zeugen sollen weiter Aufschluss über den Unfallhergang geben.

Viele Zeugen konnte die Polizei allerdings noch nicht finden, denn der Unfall ereignete sich zum einem Zeitpunkt, an dem kaum Menschen auf der Straße unterwegs waren. Als gesichert gilt allerdings bereits, dass der Motorradfahrer deutlich zu schnell in der 50er-Zone unterwegs gewesen sein soll.

Wetterbedingter Unfall wird ausgeschlossen

Da die Straße aber weder nass noch gefroren war, haben die Beamten noch leise Zweifel, ob die Geschwindigkeit auch ursächlich für den Unfall war, wie auch der „Kölner Stadt-Anzeiger“ schreibt. Weitere Erkenntnisse sollen im Laufe des Tages noch folgen.

Ob den abgestellten LKW eine Mitschuld trifft, muss ebenfalls noch erörtert werden. Denn auf der Emil-Hoffmann-Straße sind einige Gewerbe angesiedelt, weshalb dort häufig LKW am Straßenrand stehen. Wieso der LKW nicht rechtzeitig erkannt wurde, ist noch unklar.

Auch nach 6.30 Uhr waren die Beamten noch damit beschäftigt, Spuren an der Unfallstelle zu sichern. Dadurch kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um die Emil-Hoffmann-Straße.