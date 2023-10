Tödlicher Angriff in Köln-Worringen: Mann stirbt auf Kellertreppe – Nachbar festgenommen

Ein Mann ist in einem Mehrfamilienhaus in Köln-Worringen anscheinend zum Opfer eines tödlichen Angriffs geworden. Eine Anwohnerin fand den lebensgefährlich verletzten 51-Jährigen am Donnerstagabend auf der Kellertreppe und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Polizei mitteilte. Sie gab an, dass ein Hausnachbar ihren Lebensgefährten getötet habe.

Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren, doch er starb noch vor Ort. Die Polizisten nahmen einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen im Obergeschoss des Hauses fest. Die Anruferin musste von Notfallseelsorgern betreut werden.

dpa