Todes-Crash in Köln: Radfahrerin stirbt an schwerer Kopfverletzung

Todes-Drama in Köln (NRW): Nach dem Zusammenstoß mit einer Vespa (Fahrer: 33) am Freitagmorgen (22. September) auf der Inneren Kanalstraße in der Neustadt-Nord ist eine 88 Jahre alte Radfahrerin am Montagabend (26. September) ihren schweren Verletzungen erlegen. Die 88-Jährige war zunächst mit einer Kopfverletzung in eine Klinik eingeliefert worden.

Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer der Piaggio gegen 8.50 Uhr auf der Inneren Kanalstraße in Richtung Zoobrücke unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Krefelder Straße erfasste er dann die Seniorin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn in Richtung Merheimer Platz überquert haben soll.

Das Verkehrskommissariat sucht zur Klärung des genauen Unfallhergangs dringend Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt im Bereich Neusser Straße /Krefelder Straße unterwegs waren. Hinweise nimmt die Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected] entgegen