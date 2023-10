Den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr bot sich am Montagabend (16. Oktober) ein dramatisches Bild, als sie an der Neusser Landstraße/Ecke Asternweg um 21.09 Uhr eintrafen. Eine Fußgängerin war von einem PKW-Fahrer übersehen und überrollt worden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle im Kölner Norden an ihren schweren Verletzungen.

Mehr Infos in Kürze.