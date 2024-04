Tödlicher Unfall in Much: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf der L189 bei Much bei Köln. Am 15. April gegen 12.50 Uhr prallte ein international registriertes Fahrzeug gegen einen Baum, wobei der Fahrer noch an der Unfallstelle verstarb. Rettungskräfte und Polizei wurden zu der Wahnbachtalstraße nahe Much-Todtenmann gerufen, wo sie ein stark beschädigtes Luxus-Coupé vorfanden. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Fahrer erlag seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall in Much: L189 gesperrt

Die Unfallstelle zwischen Herrenteich und Gutmühle musste für die Untersuchung gesperrt werden. Experten der Polizei des Oberbergischen Kreises kamen zur Spurensicherung hinzu. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Fahrzeug in Richtung Neunkirchen-Seelscheid (Rhein-Sieg-Kreis) unterwegs war und am Ende einer Linkskurve von der Straße abkam.

Die Identität des Verstorbenen ist noch unbekannt; die Polizei arbeitet an der Klärung. Obwohl sich bislang keine Augenzeugen des Unfalls gemeldet haben, existieren Berichte über ein riskantes Überholmanöver durch das Unfallfahrzeug und ein weiteres Auto mit ausländischem Kennzeichen kurz vor dem Geschehen. Letzteres wurde nicht am Unfallort gefunden, weshalb die Polizei nun nach diesem Fahrzeug sucht.

Die Aufnahme des Unfalls dauert an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen liefern können, sich zu melden.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.