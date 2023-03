Tierischer Einsatz in Köln: Wie diese Hündin zur Heldin wurde

Tierischer Einsatz in Vingst: In einem Mehrfamilienhaus an der Würzburger Straße im Kölner Stadtteil auf der Schäl Sick hat am Dienstagnachmittag (28. Februar) Polizeihündin Miss Moneypenny einen 42 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat erwischt und dingfest gemacht. Nach akribischer Absuche des Kellers ertappte die passionierte Schnüfflerin den in einer Nische im obersten Stock des Treppenhauses kauernden Verdächtigen.

Die Beamten stellten bei dem obdachlosen Drogenkonsumenten mehrere Hundert Euro in bar sicher und fuhren ihn zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Kalk. Der Mann soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden. Die zweieinhalbjährige belgische Schäferhündin Miss Moneypenny wurde für ihren Einsatz mit einem Leckerlie „bezahlt“.

Gegen 17 Uhr hatte eine überraschte Mieterin in ihrem augenscheinlich aufgebrochenen Kellerverschlag den ihr unbekannten Mann beim Durchwühlen ihrer Kisten und Kartons erwischt.