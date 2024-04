Hürth: Dreister Staubsauger-Dieb verletzt bei der Flucht Mitarbeiter

Dreister Diebstahl mit Folgen: Am Dienstagnachmittag klaute eine Mann in einem Elektronikfachmarkt in Hürth einen hochwertigen Staubsauger. Dabei verletzte er auf seiner Flucht noch einen Mitarbeiter des Marktes. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen!

Die Tat trug sich gegen 14.45 Uhr zu, als der Unbekannte den Laden betrat und mit einem Staubsauger im Wert von über 1500 Euro unbemerkt den Ausgang passierte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter stellte den Dieb zur Rede, doch dieser gab Gas und traf den Angestellten mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs.

>> Dreister Diebstahl im Rheinpark: Wasserdüsen plötzlich ohne Bronzeelemente <<

Der Täter soll zwischen 30 und 35 Jahren alt, rund 170 bis 180 Zentimetern groß und von schlanker Statur sein. Er machte sich in einem blauen Opel Corsa mit Kennzeichen aus Bergheim aus dem Staub. Zur Tatzeit war der Flüchtige mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Schuhen, Jeans und einem Schlüsselband um den Hals gekleidet. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, Hinweise zum Täter an das Kriminalkommissariat 23 zu richten.