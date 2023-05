Stau auf A3 bei Köln: LKW umgekippt – Bergung läuft

Freitagmorgen (12. Mai), 4.15 Uhr in Köln: Auf der A3 zwischen Leverkusen und dem Kölner Stadtteil Mülheim kippt ein LKW aus bislang ungeklärter Ursache um und blockiert die Fahrbahn. „Das Fahrzeug ist mit Waschanlagenschlamm beladen und nicht leicht zu bergen“, heißt es von einem Polizeisprecher. Der Fahrer (32) ist schwer verletzt, liegt bereits im Krankenhaus. Der Verkehr wird einspurig in Richtung Köln am Unfallort entlang geführt – Stau-Alarm auf der A3.

Der Polizeisprecher weiter: „Abschlepp- und Bergungsunternehmen sind vor Ort, um den Schlamm abzupumpen. Erst dann kann der LKW mithilfe eines Krans geborgen werden.“ Bis zum Ende der Bergung wird auf der A3 in Richtung Köln nur eine Spur befahrbar bleiben.