Siegburg: Frau (†31) lag wochenlang tot in Wohnung eines Mannes

Das Amtsgericht Bonn hat Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen 29-jährigen Mann erlassen. Nachdem eine 31-jährige Frau bereits am späten Donnerstagabend tot in seiner Mietwohnung in Siegburg aufgefunden worden war, gilt er als dringend tatverdächtig. Nach ersten Feststellungen lag die Verstorbene bereits mehrere Wochen dort, wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte.

Bekannte des Mieters hatten die Leiche dort aufgefunden und die Polizei alarmiert. Die rechtsmedizinische Untersuchung habe den Verdacht eines Tötungsdelikts bestätigt, heißt es im Polizeibericht. Der Wohnungsinhaber, der zuvor bereits wegen Drogendelikten auffällig geworden sei, habe am Freitagabend in einem Hinterhof der Kölner Innenstadt gestellt werden können. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

dpa