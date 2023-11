Polizeimeldungen Köln

SEK-Einsatz in Köln: Mann mit Messer verschanzt sich in Wohnung – mehrere Verletzte

22. November 2023

Spezialeinsatzkräfte der Polizei waren am Mittwoch in Köln im Einsatz: Ein bewaffneter Mann verbarrikadierte sich in einer Wohnung. Gleichzeitig kam es in dieser zu einer Rauchentwicklung.