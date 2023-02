Schwerer Unfall: Autobahn Richtung Köln gesperrt – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Am Montagmittag ist auf der A59 in Fahrtrichtung Köln ein Kleintransporter auf einen Lkw aufgefahren. Der Fahrer des Transporters wurde dabei in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Unfall auf A59 bei Köln: Fahrer des Transporters schwer verletzt

Der Fahrer des Kleintransporters wurde nach dem heftigen Aufprall in der zerstörten Fahrerkabine seines Fahrzeugs eingesperrt, so der Kölner Stadtanzeiger. Die Einsatzkräfte konnten die Person inzwischen bergen.

Polizeiangaben zufolge erlitt der Fahrer des Kleintransporters bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt.

A59 bei Köln: Autobahn voll gesperrt

Die A59 ist in Fahrtrichtung Köln zwischen Köln-Rath und dem Dreieck Heumar voll gesperrt. Die Fahrzeuge werden inzwischen in Rath abgeleitet. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist unklar.