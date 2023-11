Schüsse in Köln: Zwei Männer schwer verletzt – Bezug zu „Hells Angels“

Schockierender Vorfall in Köln. Dort sind am am Donnerstagabend (2. November) zwei Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Polizei sei wegen einer Schlägerei gerufen worden und habe vor Ort die schwer verletzten Männer angetroffen, sagte ein Polizeisprecher. Sie würden in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Die Identität der Männer, die sich bei Eintreffen der Polizei auf der Fahrbahn befanden, stehe derzeit noch nicht fest, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Eine Mordkommission habe die Arbeit aufgenommen. Das betroffene Gebiet an der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld wurde von der Polizei in Höhe des Bezirksrathauses großräumig abgesperrt. „Wir sind mit Einsatzkräften vor Ort und klären die Situation“, hatten die Beamten zunächst auf der Plattform X mitgeteilt. Der Bereich solle großräumig gemieden werden.

Einer der beiden Männer, die am Donnerstagabend im Kölner Stadtteil Ehrenfeld durch Schüsse verletzt worden sind, ist Mitglied der Rockergruppierung „Hells Angels MC Honorfield“. Es handele sich um einen 39 Jahre alten Deutschen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Bei dem zweiten Verletzten, einem 27-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit, sei bislang kein Rockerbezug bekannt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen sich die beiden Verletzten kennen. Auf der Venloer Straße in Höhe des Bezirksrathauses sei es am Donnerstagabend zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf nach Zeugenangaben zwei Schüsse gefallen seien. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand laufender Ermittlungen, die vom Kommissariat für organisierte Kriminalität geführt würden. Es gebe Hinweise auf eine mögliche Beteiligung weiterer Personen.

Der Vorfall auf der belebten Straße hatte am Donnerstagabend ein großes Polizeiaufgebot zur Folge gehabt. Die beiden Verletzten wurden in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

