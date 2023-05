In Kölner Stadtteil Mülheim kam es am Samstagnachmittag an der Ecke Clevischer Ring auf der Höhe am Böcking-Park zu einer Schießerei auf offener Straße. Dabei wurde ein Mann getötet, eine Frau wurde schwer verletzt.

Welchen Grund es für die Auseinandersetzung gab oder andere Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Insgesamt waren wohl laut Polizeiangaben vier Personen an der Auseinandersetzung beteiligt.