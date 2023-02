Schotterstein ins Gesicht geworfen: Mann dreht am Bahnhof Hennef durch

Am Dienstag (7. Februar) war ein Mann (36) am Bahnhof Hennef (NRW) in Begleitung einer Frau unterwegs, als es passierte. Gegen 13.40 Uhr stand das Duo an Gleis 2 und wartete auf einen Zug. Vom gegenüber liegenden Gleis sprang ein Mann auf die Schienen, nahm einen Schotterstein und warf diesen in Richtung des 36-Jährigen, welcher im Gesicht getroffen wurde.

Reflexartig weggedreht, stieß der Verletzte anschließend mit dem Kopf gegen eine Laterne und ging zu Boden. Der Angreifer flüchtete. Der Grund für die Tat, sei laut Angaben des Opfers, eine gemeinsame Ex-Freundin. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Rettungswagen verbrachte den Verletzen in ein nahegelegenes Krankenhaus.