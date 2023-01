„Schlangenlinien“: Brummi-Fahrer gondelt mit über zwei Promille über A4

Autobahnpolizisten haben am Donnerstagnachmittag (19. Januar) dank des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers (23) den alkoholisierten Fahrer (46) eines 40-Tonners auf der A4 in Höhe des Autobahnkreuzes Gremberg gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Laut des Zeugen soll ihm der Sattelzug bereits auf der A3 in Höhe der Anschlussstelle Leverkusen-Zentrum aufgrund der starken Schlangenlinien aufgefallen sein.