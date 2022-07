Blaulicht

Rheinufer in Köln: Obdachloser drescht mit Ast auf Passanten ein

31. Juli 2022

Völlig unvermittelt hat ein polizeibekannter Obdachloser (23) einen Köln-Touristen am Rheinufer mit einem Ast attackiert.

