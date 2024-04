Razzia in Köln: Anwalts-Paar soll Ausländer eingeschleust haben

Die Razzia gegen Schleuser, die am Mittwoch in acht Bundesländern stattfand, wurde am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen fortgesetzt. Etwa 600 Beamte von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft durchsuchten seit 6 Uhr morgens insgesamt 116 Objekte, hauptsächlich Wohnungen, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Dies sei eine Fortsetzung des Einsatzes vom Vortag, der an einem Tag nicht abgeschlossen werden konnte, so der Sprecher. Der Schwerpunkt lag zunächst auf der Vollstreckung von Haftbefehlen und der Sicherstellung von Beweismaterial. Am Donnerstag konzentrierte man sich ebenfalls auf die Sicherstellung von Beweismitteln und zusätzlich auf die Identifizierung mutmaßlich Geschleusterter, um festzustellen, ob sie tatsächlich an den angegebenen Adressen gewohnt hatten.

In diesen Städten fanden Razzien gegen Schleuser statt

Die durchsuchten Wohnungen befanden sich hauptsächlich in Bergheim, Bonn, Düren, Düsseldorf, Frechen, Hürtgenwald, Inden, Jülich, Kerpen, Köln, Kaarst, Linnich, Meerbusch, Merzenich, Mülheim an der Ruhr, Ratingen, Solingen und Swisttal. Der Schwerpunkt lag eindeutig im Raum Düren, wie der Bundespolizeisprecher betonte. In Dürens Innenstadt durchsuchte die Polizei, wie von einem dpa-Reporter beobachtet, Wohnungen in mehreren benachbarten Häusern. Am Mittwoch war ein Mitarbeiter der Kreisverwaltung in der Stadt bei Aachen verhaftet worden.

Kölner Anwälte sollen Ausländer für hohe Summen eingeschleust haben

Bei der Razzia am Mittwoch wurde laut Behörden eine international agierende Schleuserbande zerschlagen, die sich vor allem auf reiche Menschen aus China und Oman spezialisiert haben soll. Über 100 Wohnungen, Geschäftsräume und Behörden wurden durchsucht und zehn Verdächtige verhaftet. Die Kosten für die Vermittlung einer Aufenthaltserlaubnis lagen pro Fall bei bis zu 360.000 Euro, erklärte Staatsanwalt Hendrik Timmer in Düsseldorf. Die Hauptverdächtigen sind zwei Rechtsanwälte im Alter von 42 und 46 Jahren aus dem Raum Köln. Ihnen wird banden- und gewerbsmäßiges Schleusen von Ausländern sowie Bestechung und Bestechlichkeit von Mitarbeitern lokaler Behörden vorgeworfen. Für gewerbsmäßiges Einschleusen drohen Freiheitsstrafen von bis zu 15 Jahren.

Die finanzkräftigen Ausländer – auch aus Südafrika und Indien – wurden nach Angaben der Ermittler über ein sogenanntes „Residenz-Programm“ im Internet angeworben. Dort wurden nicht nur das Gesundheits- und Bildungssystem Deutschlands beworben, sondern auch die Aussicht auf die deutsche Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. Dabei wurden Sonderregeln des Aufenthaltsgesetzes für Selbstständige und Fachkräfte ausgenutzt.

