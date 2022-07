Blaulicht

Raubüberfall auf Geldtransporter: Kölner Polizei mit dringender Bitte

24. Juli 2022

Nach dem Schock am Freitagmorgen (22. Juli) in Köln-Marienburg kommen nun neue Details zu dem Raubüberfall auf den Geldtransporter ans Licht.

Nach einem Überfall auf diesen Geldtransporter in Köln-Marienburg – so sieht es am Tatort aus. Foto: Daniel Evers/WupperVideo/dpa