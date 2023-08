Polizeikontrolle in Köln eskaliert – zwei Beamte krankenhausreif geschlagen

Eine Polizistin und ein Polizist sind am Mittwoch bei einer Kontrolle in Köln von mehreren Personen angegriffen und schwer verletzt worden. Der Beamte sei mit einer Gesichtsfraktur, die Beamtin mit Atemnot in ein Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit.

Bei der Auseinandersetzung setzten die Polizisten auch Taser und Pfefferspray gegen einen 17-Jährigen ein. Der Jugendliche wurde verletzt und ambulant behandelt.

Routine-Fahrzeugkontrolle in Köln eskaliert gewaltig

Die Streife hatte demnach ein Auto im rechtsrheinischen Stadtteil Holweide kontrollieren wollen. Dabei sollen die beiden aggressiv auftretenden männlichen Insassen auf die Beamten losgegangen sein, hieß es. Sie seien von zwei Frauen unterstützt worden, die sich von außen eingemischt hätten.

Einer der beiden männlichen Tatverdächtigen flüchtete. Nach ihm wird gefahndet. Sein Alter wird auf etwa 16 bis 19 Jahre geschätzt. Sein 17 Jahre alter Begleiter wurde nach seiner Behandlung im Krankenhaus mit ins Polizeipräsidium genommen.

Die Polizei erhofft sich Erkenntnisse unter anderem von Aufnahmen auf dem sichergestellten Handy des 15 Jahre alten Bruders des 17-Jährigen. Dieser soll den Angriff aufgezeichnet haben.

