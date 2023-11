Polizeieinsatz endet im Tod: Randalierer aus Köln stirbt wenige Stunden nach Überwältigung

In der Nacht zum Sonntag wurden die Beamten der Polizei Köln zu einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Altstadt gerufen, weil dort ein Mann randalierte. Die Einsatzkräfte mussten ein Distanz-Elektro-Impuls-Geräts (DEIG) benutzen, um den Wüterich zu überwältigen. Eine bei DEIG-Einsatz automatisch alarmierte RTW-Besatzung forderte einen Notarzt an, da sich der Mann auch vor dem Haus und im Streifenwagen nicht beruhigen ließ. Kurz nachdem der Mediziner dem Mann ein Medikament verabreicht hatte, kollabierte dieser und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später verstarb.

Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bonn die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln übernommen.

Mehr Infos in Kürze.