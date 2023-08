Polizei stellt 150.000 Euro Bargeld bei illegalem Glücksspiel sicher

Erfolg für die Polizei in Köln. Dort wurde bei einem Einsatz wegen illegalen Glücksspiels in einem Kölner Café Bargeld in Höhe von 150.000 Euro beschlagnahmt. Ein 66-Jähriger wurde festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Beamten hatten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung das Café im Stadtteil Kalk am Dienstagnachmittag betreten und dort 16 Männer bei einem illegalen Würfelspiel erwischt. Gegen alle Verdächtigen wird nun ermittelt, das Café wurde von den Beamten geschlossen.

dpa