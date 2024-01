Polizei in Köln: Drei Verdächtige nach Anschlag-Verdacht auf Dom wieder auf freiem Fuß

Am Silvestertag hat die Polizei in Köln vier Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Terroranschlag auf den Kölner Dom geplant zu haben. Davon wurden drei Männer im Alter von 25, 30, und 38 Jahren, mit tadschikischer und usbekischer Staatsangehörigkeit, am 1. Januar wieder auf freien Fuß gesetzt. Das habe ein Richter am 1. Januar entschieden, teilte die Polizei in Köln mit.

Ein 25-jähriger Tadschike bleibt jedoch „nach eingehender Befassung mit dem Fall“ für die Dauer von 14 Tagen in polizeilichem Gewahrsam, ebenso ein 41-Jähriger Deutsch-Türke, der am Silvesterabend in Bochum festgesetzt wurde.

Kölner Dom weiter unter strengem Schutz

Hintergrund der Festnahmen sind Hinweise, die die Polizei kurz vor Weihnachten auf einen geplanten islamistischen Terroranschlag auf den Kölner Dom erhalten hatte. Die Sicherheitsvorkehrungen an der Kathedrale waren daraufhin massiv erhöht worden. In der Silvesternacht war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Im Zusammenhang mit dem Terroralarm für den Kölner Dom bleibt die Polizei weiterer wachsam. Bis auf weiteres soll die Kathedrale am Rhein von Beamten beschützt werden. „Es wird weiter Sicherheitskontrollen geben am Dom“, sagte ein Sprecher am Montag. Wie lange, das werde aktuell geprüft.

