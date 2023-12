Nachbar mit Messer bedroht – Polizei überwältigt 30-Jährigen

Wurde hier ein möglicher Mord verhindert? Spezialeinheiten der Kölner Polizei haben im Stadtteil Blumenberg einen Mann überwältigt, der seinen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben soll. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der alleinlebende Mann soll den Nachbarn aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Messer bedroht und sich dann wieder in seine Wohnung zurückgezogen haben. Die Polizei sperrte den Bereich zunächst weiträumig ab und zog dann die Spezialeinheiten zu dem Einsatz hinzu.

Die Einsatzkräfte überwältigten den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung. Er wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

dpa