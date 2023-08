Nach Unfall in Köln mit einer Toten: Jugendlicher Fahrer in künstlichem Koma

Es war ein heftiger Autounfall, der in Köln-Niehl geschah: Eine 16-Jährige ist tot, fünf Jugendliche sind schwer verletzt. Der 17 Jahre alte Fahrer des Unfallwagens liegt im künstlichen Koma. Die anderen vier jungen Schwerverletzten sind außer Lebensgefahr, wie die Staatsanwaltschaft Köln am Montag mitteilte. Die Ermittlungen zu dem Unfall liefen auf Hochtouren, die Untersuchung werde aber geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Geklärt werden muss etwa noch, wie der 17-Jährige an den Mietwagen gelangt war. Ihm wird laut Staatsanwaltschaft fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen. Ein besonderes Augenmerk bei den Ermittlungen liegt demnach auf der Unfallrekonstruktion.

In der Nacht zum Sonntag war die Polizei alarmiert worden: Der 17-Jährige sei zusammen mit Bekannten in einem Mietwagen von einer Party losgefahren. Beim Versuch einer Kontrolle raste der Fahrer davon, wenig später wurde der Unfall gemeldet. Eine 16-Jährige starb, die anderen Insassen – ein 18-Jähriger, zwei 17-Jährige und eine 14-Jährige – wurden schwer verletzt.

dpa