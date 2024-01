Nach Terroralarm: Polizei stellt Kontrollen am Kölner Dom ein

Die wegen eines Terroralarms eingeführten Zugangskontrollen der Polizei am Kölner Dom werden eingestellt. Das teilten die Beamten am Montagnachmittag mit. Sie sprachen von „einer aktualisierten Bewertung der Sicherheitslage“. Die Kontrollen sollten den Angaben zufolge nach der Abendmesse am Montag beendet werden. Gleichwohl würden Einsatzkräfte aber „bis auf Weiteres verstärkt Präsenz im Domumfeld“ zeigen. Zu den Details der Anpassungen am Schutzkonzept werde die Polizei aber keine Stellung nehmen.

Der Kölner Dom teilte mit, dass die Kathedrale nun auch schrittweise wieder für Touristinnen und Touristen öffne. Auch außerhalb der Liturgien sei er für sie von Dienstag (13 Uhr) an abschnittsweise wieder zugänglich. Die Schatzkammer sei von Mittwoch (10. Januar) an wieder besuchbar, dann sei auch die Turmbesteigung wieder möglich.

dpa