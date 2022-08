Nach Motorrad-Unfall in Pulheim: Auch Vater von verstorbenem 18-Jährigen erliegt Verletzungen

In Folge des schweren Verkehrsunfalls in Pulheim am Samstagabend ist ein zweiter Beteiligter gestorben. Am Mittwoch sei der 35-Jährige in einer Klinik seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sein 18 Jahre alter Sohn, der mit ihm auf dem Motorrad gesessen hatte, war schon kurz nach dem Unfall gestorben.

Ein Mann, der demnach im dringenden Verdacht steht, an dem Unfall beteiligt und von der Unfallstelle geflüchtet zu sein, sitzt in Untersuchungshaft. Ein Alkoholtest hatte bei dem 38-Jährigen mehr als 2,8 Promille ergeben.

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Kastenwagens auf der Bundesstraße 59 Richtung Grevenbroich ein Auto überholt. Danach sei es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad gekommen, das vor dem überholten Auto in die gleiche Richtung fuhr. Als der Motorradfahrer und sein Sozius stürzten, soll der Autofahrer Gas gegeben haben und von der Unfallstelle geflüchtet sein.

dpa