Misslungener Überholversuch: Motorradbeifahrerin stirbt bei Unfall nahe Köln

Ein schlimmer Unfall ereignete sich in Much nahe Köln: Bei einen offenbar misslungenen Überholversuch auf einer Landesstraße ist eine Motorradbeifahrerin tödlich verunglückt.

Der 23-jährige Fahrer hatte ein vorausfahrendes Auto überholen wollen, das dann links in eine Straße abbog, wodurch es zur Kollision kam, wie die Polizei am Montag (28. August) berichtete. Die 26-jährige Beifahrerin verstarb noch an der Unfallstelle, der verletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Beide stammen aus Bergisch-Gladbach. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Landstraße musste rund vier Stunden gesperrt werden.

dpa