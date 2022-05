Much bei Köln: Bus kracht gegen Baum – Fahrer schwer verletzt

Much (NRW): Ein Linienbus der RSVG ist im Rhein-Sieg-Kreis am Montagabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Busfahrer sei bei dem Unfall bei Much schwer und fünf Fahrgäste leicht verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Der Fahrer sei mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden.

Ersten Informationen zufolge soll es zur Unfallzeit geregnet haben. Die Ursache für das Unglück sei aber noch unklar, sagte der Sprecher. Offenbar habe der Fahrer auf der Bundesstraße 56 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

dpa