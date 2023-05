Moorleiche in Köln gefunden: „Aktenzeichen xy… ungelöst“ (ZDF) zeigt Cold Case

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Fund der Leiche einer jungen Frau in einem Moorgebiet bei Köln (NRW) bringen Ermittler den „Cold Case“ in die ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen xy… ungelöst“. Von der Ausstrahlung am Mittwochabend erhoffen sie sich Hinweise auf die Umstände des Todes der bis heute unbekannten Frau.

ZDF: Moorleiche von Köln wird Fall bei „Aktenzeichen xy… ungelöst“

Ein Pilzsammler hatte am 14. Oktober 2001 die Leiche im Moorgebiet „Worringer Bruch“ nördlich von Köln gefunden. Der Leichnam war zu dem Zeitpunkt schon skelettiert und offenbar mehrere Monate unentdeckt geblieben. Die Identität konnte nicht ermittelt werden. Laut einer Rekonstruktion wurde die Frau 20 bis 30 Jahre alt. Eine Mordkommission hatte mehrere Jahre lang letztendlich erfolglos ermittelt.

In Nordrhein-Westfalen werden zahlreiche ungeklärte Kriminalfälle – sogenannte „Cold Cases“ – noch einmal unter die Lupe genommen. Bei mehr als 400 der gut 1140 ungeklärten Tötungsverbrechen seit 1970 sehen die Ermittler gute Chancen, die Täter doch noch zu fassen. Vor sechs Jahren hatte das Landeskriminalamt eine Datenbank für diese Fälle eingerichtet. Neue Ansätze liefere vor allem die DNA-Technik, die sich seither rasant weiter entwickelt habe.

Auch im Fall der brutal ermordeten Seckin Caglar (†16) ermittelt die Kölner Polizei jetzt – 31 Jahre später – noch immer, um den Mörder zu finden.

dpa