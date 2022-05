Mit Baseballschläger und Machete: Schausteller-Krieg eskaliert in Köln

Am Sonntagabend (29. Mai) gegen 18.50 Uhr sind auf der Mathias-Brüggen-Straße in Köln-Ossendorf mindestens neun Angehörige von zwei konkurrierenden Schaustellerfamilien aneinandergeraten. Zwei 22 und 39 Jahre alte Beteiligte erlitten schwere Verletzungen – der Jüngere wurde mutmaßlich mit einer Machete attackiert. Beide verblieben stationär in Kliniken. Die Polizei setzte acht Streifenwagen ein, um die Parteien zu trennen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es zu der Auseinandersetzung gekommen, nachdem einige Beteiligte im Opel Astra mehrere Angehörige der Gegenpartei beim Entfernen ihrer Werbeplakate von Straßenlaternen beobachtet hatten. Daraufhin seien die Eigentümer der Plakate mit hoher Geschwindigkeit auf die Kontrahenten zugefahren. Bei der anschließenden Schlägerei soll auch ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Vor Ort beschlagnahmten die Polizisten das Auto sowie die Machete.

Das Kriminalkommissariat 53 bittet Zeugen um Angaben, insbesondere auch zu der Frage, wer welches Tatmittel mitgeführt und gegen wen er dieses eingesetzt hat. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de.

