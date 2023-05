Mindestens zehn Überfälle: 15-jähriger Sextäter aus Köln in U-Haft

Mit gerade einmal 15 Jahren soll ein Deutsch-Ghanaer aus Köln (NRW) für mindestens zehn Sexualstraftaten verantwortlich sein. Bei seinem letzten Übergriff wurde er prompt von Zivilfahndern gestellt, festgenommen und kurz darauf wieder freigelassen. Doch schnell stellten die Ermittler einen Zusammenhang zu mindestens zehn weiteren Sexualstraftaten in Köln her. Verdächtig: Einige Opfer beschrieben seine zwei bis drei Zentimeter langen Dreadlocks – nun sitzt er in U-Haft.

Was war passiert?

In der Nacht zum Sonntag (23. April) hatte der 15-Jährige eine Passantin im Nordpark in Köln-Nippes unvermittelt von hinten umklammert. Die Frau schrie, riss sich los und rannte davon. Ihr Glück: Zivile Polizisten liefen Streife im Park und nahmen den Angreifer fest. Die Frau hat sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet und wird gebeten, eine Aussage unter 0221 229 0 zu machen.

Doch diese Tat soll nicht die einzige sein, die der Teenager auf dem Buckel hat. Seit November 2022 soll er immer wieder Joggerinnen im Kölner Norden umklammert und unsittlich berührt haben. In mindestens zehn Fällen gilt der Junge als dringend tatverdächtig. Bei einigen Taten soll er eine schwarze Daunenjacke mit roten Streifen, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen sowie eine OP-Maske getragen haben. Zudem soll er eine kleine schwarze Umhängetasche mit goldener Aufschrift am Körper getragen haben. Opfer und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0221 229 zu melden.