Messerstecherei in Köln-Kalk: Zoff in Pizzeria eskaliert – zwei Männer im OP

Polizisten haben in der Nacht auf Dienstag (14. Februar) gegen 2 Uhr auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Köln die Wohnung eines 30 Jahre alten Italieners an der Frankfurter Straße in Porz-Gremberghoven durchsucht und Drogen sichergestellt. Nach Zeugenaussagen war der 30-Jährige am späten Montagabend (13. Februar) in einer Pizzeria an der Kalk-Mülheimer Straße in eine Schlägerei mit seinem Kontrahenten (36) geraten. Als der Gastwirt (37) schlichtend eingriff, soll der jüngere Schläger beide Männer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. In seiner Wohnung trafen die Ordnungshüter den Messerstecher schließlich an. Um seine Identität abschließend festzustellen und ihm Blutproben zu entnehmen, nahmen die Beamten den Mann mit auf die Wache.

Die Verletzten kamen in Kliniken, wo sie umgehend operiert wurden. Nach der Auseinandersetzung war der Tatverdächtige, den einer der Geschädigten namentlich benannte, nach Hause geflüchtet. Da der schwerverletzte 36-Jährige im Verdacht steht, vor der körperlichen Auseinandersetzung Drogen konsumiert zu haben, ließen die Beamten auch ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 56 wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.