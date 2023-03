Messerattacke in Kölner Südstadt: Verdächtiger verschanzt sich in Wohnung – SEK-Einsatz

Dienstagmorgen (14. März), 9.30 Uhr in der Kölner Südstadt: Auf der Severinstraße beobachten Zeugen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der 49-jährige Tatverdächtige geht mit einem Messer auf seinen Kontrahenten (42) los, verletzt diesen schwer. Sofort wählen die Passanten die 110. Die Polizei Köln rückt mit Sondereinheiten in die Südstadt aus, um den Streit zu beenden. Doch da hat sich der Tatverdächtige bereits in seiner Wohnung „An St. Magdalenen“ verschanzt, wo die Einsatzkräfte ihn wenig später antreffen und stellen. Sein schwer verletztes Opfer blieb währenddessen auf der Straße zurück, kommt im Krankenwagen in eine Klinik.

Mehr in Kürze.