Messer-Attacke am Barbarossaplatz: Mann irrt blutüberströmt durch Innenstadt

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht zu Dienstag (11. April) in der Kölner Innenstadt, bei der ein 37-Jähriger schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei dringend Zeugen. Erst an Ostersonntag war es in Duisburg zu einem blutigen Messer-Tod gekommen.

Nach Angaben des Geschädigten soll ihn in der Nacht ein etwa 50 bis 60 Jahre alter Unbekannter mit einem Messer im Bereich Barbarossaplatz attackiert haben. Der mit einer blauen Kappe bekleidete Mann, soll nach dem Angriff in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Gegen 5.30 Uhr waren zwei Passanten (21, 27) am Zülpicher Platz auf den blutenden 37-Jährigen aufmerksam geworden, als dieser aus Richtung der dortigen Kirche auf sie zukam. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Hintergründe zur Tat sind bislang unbekannt.

Die Ermittlungen zu dem Tatgeschehen und den Hintergründen werden durch das Kriminalkommissariat 51 geführt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de bei den Ermittlern zu melden.