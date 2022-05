Blaulicht

Mann versetzt Mehrfamilienhaus in Angst und Schrecken – mit Spielzeug

16. Mai 2022

Mit einer Softair-Pistole versetzte ein 45-Jähriger am Sonntagnachmittag ein ganzes Mehrfamilienhaus in Angst und Schrecken. Die Polizei rückte mit Spezialkräften nach Raderberg an.