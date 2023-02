Mann schlägt Kölnerin am Hauptbahnhof brutal nieder – Fotofahndung

Mit Bildern der Kameraüberwachung des Kölner Hauptbahnhofs sucht die Polizei Köln nach einem Mann, der am 23. September 2022 gegen 3 Uhr Nachts eine Frau (54) am Kreisverkehr Johannisstraße/Goldgasse zu Boden geschlagen und ihren Rucksack geraubt haben soll. Laut ihrer Aussage hatte der Gesuchte sie bereits gegen 22.30 Uhr im Bahnhof belästigt und ihr später in der Nacht wiederum aufgelauert.

Der Mann hat schwarze Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine Umhängetasche. Die Fotos sind hier abrufbar.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an [email protected]nrw.de entgegen.