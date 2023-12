Mann in Düren bei Köln erschossen: Polizei sucht Zeugen der Bluttat

Nachdem in der Stadt Düren bei Köln ein Mann erschossen wurde, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen der blutigen Tat. Zwei Jugendliche und ein Mann, die nach Angaben von Zeugen etwas mitbekommen haben könnten, hätten sich noch nicht gemeldet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Aachen am Donnerstag (28. Dezember). Eine Mordkommission der Polizei ermittelt in dem Fall wegen Mordverdachts.

Der 33-Jährige wurde am frühen Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags an einer großen Straße in der Nähe des Bahnhofes in Düren erschossen. Nach Angaben der Ermittler gibt es noch keine Klarheit über ein Tatmotiv.

dpa