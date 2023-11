Mann aus Köln stirbt nach Polizeieinsatz mit Elektro-Taser

In der Nacht zu Sonntag (5. November) ist ein Mann aus Köln nach einem Polizeieinsatz mit einem Elektro-Taser gestorben. Laut Polizei, wurden die Beamten in die Altstadt gerufen, weil der Mann dort randaliert haben soll.

Wie der „Kölner Stadt Anzeiger“ berichtet, habe der Randalierer in der besagten Nacht gegen 1 Uhr in einer Wohnung in der obersten Etage eines Mehrparteienhauses herumgebrüllt und mit Gewalt Einrichtungsgegenstände zertrümmert. Zudem habe er eine Mieterin geschubst. Eine Augenzeugin soll daraufhin die Polizei verständigt haben, heißt es weiter.

Mann aus Köln soll sich nicht beruhigt haben

Zunächst seien nur eine Beamter und eine Beamtin am Einsatzort erschienen. Später soll jedoch das ganze Haus voll mit Polizisten gewesen sein, berichtet der „Kölner Stadt Anzeiger“. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, setzte die Polizei einen Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG), auch als Elektro-Taser bekannt, ein, um ihn zu überwältigen. Wie bei jedem DEIG-Einsatz alarmierte die Polizei auch in diesem Fall einen Krankenwagen. Da sich der Randalierer auch vor dem Haus und im Streifenwagen nicht beruhigen ließ, wurde zusätzlich ein Notarzt angefordert.

Kurz nachdem der Mediziner dem Mann ein Medikament verabreicht hatte, kollabierte dieser und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei Bonn die Ermittlungen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln übernommen. Weitere Informationen zum Tathergang sind noch nicht bekannt.

Staatsanwaltschaft lässt Leiche obduzieren

Es soll nun geklärt werden, woran der Mann gestorben ist. Man habe die Obduktion der Leiche angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Montag (6. November) mit.

Sie leitete demnach ein Ermittlungsverfahren ein und prüft, ob es mit Blick auf den Tod des Mannes konkrete Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Verschulden durch Polizeibeamte oder ärztliches Personal gibt.

