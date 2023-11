Märchenbrunnen in Köln-Mülheim eiskalt beklaut: vier lebensgroße Bronzefiguren futsch!

Wer hat die lebensgroßen Bronzetiere aus Köln-Mülheim gesehen? Die Figuren des Märchenbrunnens im Stadtgarten Mülheim wurden gestohlen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Brunnen waren sie zuletzt in Containern eingelagert. Passanten hatten am Sonntag, 29. Oktober 2023, die Polizei verständigt, weil ihnen der aufgebrochene Container aufgefallen war. Die Stadt Köln hat bereits Strafanzeige erstattet. Die polizeilichen Ermittlungen zum Tathergang laufen.

Seit März 2023 wird der Brunnen aufwendig instandgesetzt. Dabei erhält er bis zum Ende des Jahres neben neuen Wasserzuleitungen eine Natursteinsanierung und eine neue Beschichtung. Der Märchenbrunnen von 1914 ist im Mülheimer Stadtgarten beheimatet und ein Werk des Kölner Bildhauers Wilhelm Albermann. Im Mittelpunkt der aus Sandstein und Bronze gefertigten Anlage steht eine Gruppe spielender Jungen. Im unteren Bassin lagern auf Sockeln vier Tiere, die Wasser zur Mitte des Beckens speien: eine Schildkröte, ein Seehund, ein Fischotter und eine Echse.

