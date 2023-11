Polizeimeldungen Köln

Leverkusen-Schlebusch: Auto überrollt Fußgänger – schwere Kopfverletzungen

19. November 2023

Horror-Crash in Leverkusen-Schlebusch! Ein Fußgänger ist am Samstagabend von einem PKW erfasst und schwer am Kopf verletzt worden.