Leverkusen: Mann rennt mit Axt, Spaten und Messer hinter Passanten her

Zu viel „Vikings“ geguckt oder einfach nur zu tief ins Glas geschaut? Vermutlich beides!

Mit Axt, Spaten und einem daran befestigten Messer rannte ein 38-jähriger Mann in Leverkusen-Wiesdorf am Mittwoch, 23. Juni, hinter Passanten her, die zuvor an einer Bushaltestelle warteten. Aufgrund seines hohen Aggressionspotenzials flüchteten sie in die Rathaus-Galerie, in die der Täter sie verfolgte.

Die alarmierte Polizei rückte umgehend zum Tatort in Leverkusen-Wiesdorf aus und nahm den Axt-Berserker in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Nun wird der Gesundheitszustand des bereits wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeibekannten Mannes geprüft.

