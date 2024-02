Leverkusen: Mann brutal niedergestochen – Festnahme

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend (18. Februar) in Leverkusen (NRW) durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Tatverdächtige seien festgenommen worden, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Der 30-Jährige werde intensivmedizinisch versorgt. Zwei tatverdächtige Männer im Alter von 39 und 55 Jahren seien im Krankenhaus festgenommen worden.

Einer von ihnen habe sich dort ebenfalls mit einer Verletzung befunden. Beide stammten aus dem familiären Umfeld des 30-Jährigen. Sie stehen unter dem Verdacht, ihn am Sonntagabend gegen 19 Uhr bei einem Streit auf dem Gehweg vor einer Gaststätte angegriffen zu haben. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

dpa