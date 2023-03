„Letzte Generation“ blockiert wichtige Verkehrsader in Köln – Polizei sperrt Straße

Fridays For Future (Deutsch: Freitage für die Zukunft): Unter diesem Motto waren Aktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ am Freitagmittag (31. März) wieder in der Kölner Innenstadt unterwegs, um Straßen zu blockieren.

Gegen 12.15 Uhr hatten sich etwa 20 Personen auf der Cäcilienstraße, Höhe Neumarkt, versammelt, um die wichtige Verkehrsader in der Kölner Innenstadt zu blockieren, den Berufsverkehr aufzuhalten.

Polizeisprecher Carsten Rust zu Tonight News: „Eine Frau hatte sich bereits auf der Fahrbahn festgeklebt. Wir konnten sie aber binnen weniger Minuten wieder ablösen.“ Währenddessen musste die Cäcilienstraße für Autofahrer gesperrt werden. Insgesamt sei sie aber nur für eine Viertelstunde dicht gewesen, so die Polizei.

Carsten Rust weiter: „Anschließend haben wir die Aktivisten dann zur Kundgebung auf den Neumarkt geschickt.“ Für Aktionen dieser Art erhalten Klimakleber Anzeigen wegen Eingriffs in den Straßenverkehr oder Nötigung.