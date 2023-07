KVB-Crash in der Kölner Südstadt: Radfahrer wird von Straßenbahn erfasst

Ein Radfahrer (42) ist am Dienstagabend (18. Juli) am Agrippinaufer in der Kölner Südstadt von einer Straßenbahn der Linie 16 erfasst und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann mit Kopfverletzungen in eine Klinik.

Was war passiert?

Laut Polizeibericht war der 42-Jährige gegen 20.15 Uhr mit seinem Herrenrad auf dem Oberländer Wall in Richtung Rheinufer unterwegs. Zeugenaussagen zufolge soll er die geschlossenen Bahnschranken umfahren und in Höhe der Agrippinawerft über die Gleise gefahren sein. Dabei kollidierte der Kölner trotz einer eingeleiteten Vollbremsung des 58-jährigen Bahnfahrers mit einem Wagen der stadteinwärts fahrenden KVB-Linie 16.