Kriminalstatistik deckt auf: Viele Gewalt- und Sexualdelikte im Kölner Hauptbahnhof

Ist der Kölner Hauptbahnhof ein Hotspot für Gewalt und Verbrechen? Laut Kriminalstatistik durchaus, wie eine Auswertung der Bundespolizei zeigt. Denn in dieser findet sich der Bahnhof im bundesweiten Vergleich für das Jahr 2023 in mehreren Deliktgruppen auf den vorderen Plätzen wieder.

So gab es im ersten Halbjahr 2023 312 Gewalttaten am Kölner Hauptbahnhof. Damit liegt der Bahnhof in Nordrhein-Westfalen bereits auf dem ersten Platz. Bundesweit sind nur Hamburg (360) und Nürnberg (337) vor der Domstadt.

Viele Verstöße gegen Betäubungsmittelgesetz in NRWs Bahnhöfen

Auch bei den Sexualstraftaten liegt der Bahnhof am Dom deutschlandweit auf dem zweiten Rang mit 17 Delikten und wird erneut nur von Nürnberg übertroffen. Bei Diebstählen ist Köln ebenfalls auf dem zweiten Platz mit 1151 Straftaten, bei Delikten rund um Betäubungsmittel ist man mit 238 Delikten auf Platz vier.

Lediglich bei Sachbeschädigungen und Waffendelikten taucht der Kölner Hauptbahnhof nicht unter den ersten fünf Bahnhöfen auf. Doch Köln ist in Nordrhein-Westfalen keinesfalls alleine. Auch die Bahnhöfe in Essen und Dortmund ragen bei Sexualdelikten – jeweils 14, bundesweit beide auf Platz vier – hervor. Zudem ist in Dortmund auch die Zahl der Gewaltdelikte besonders hoch.

Bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sind gleich vier Bahnhöfe aus NRW auf den vier vordersten Plätzen für ganz Deutschland zu finden. Hier teilen sich Düsseldorf, Dortmund, Essen und Köln die vordersten Ränge, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ schreibt.

Viele Kontrollen führen zu vielen Delikten

Relativiert wird dies immerhin durch die Tatsache, dass der Kölner Hauptbahnhof täglich über 300.000 Fahrgäste beherbergt. Dazu hat der Dortmunder Hauptbahnhof beispielsweise nur halb so viele Gäste, weshalb die Zahlen dort noch mehr alarmieren. Auch die Anzahl der Kontrollen spielt eine Rolle. Wo mehr kontrolliert wird, werden auch mehr Delikte festgestellt.

So kann man den Beamten am Kölner Hauptbahnhof zu Gute halten, entsprechend viele Kontrollen durchzuführen, die zum Erfolg führen. So sieht es verständlicherweise zunächst so aus, dass der Kölner Bahnhof besonders gefährlich sei. Dabei sind die Zahlen sogar rückläufig, wie die Bundespolizei über eine Sprecherin noch im Juli 2023 erklärte.

Dennoch steht die Frage im Raum, wer für die vielen Straftaten verantwortlich ist. Hier blieb die Bundesregierung aber unkonkret und erklärte lediglich, dass laut Polizeikenntnissen organisierte Banden für einen Teil verantwortlich seien. Bezogen auf Köln gab es keine klaren Aussagen.