Eine Kölner Kita muss von Sicherheitspersonal bewacht werden, weil Eltern das Personal bedrohen. Im selben Stadtteil wurde gerade ein 15-Jähriger vor einer Gaststätte niedergestochen und wenige Wochen zuvor ist ein Mann auf offener Straße in Köln-Vingst angeschossen worden: Die Polizeiberichte zeigen, wie kriminell Köln geworden ist. Und die Statistik zum Jahr 2023 belegt: Die Zahlen steigen weiter. Tonight News schlüsselt die Lage für euch auf.

Polizei-Bilanz aus Köln: So viele Straftaten gab es 2023

149.970 Straftaten wurden bei der Kölner Polizei im Jahr 2023 insgesamt registriert. Das sind 8806 mehr Vorfälle als im Vorjahr. Dennoch ist es bezogen auf die vergangenen zehn Jahre nicht der Straftat-Zenit. Der ereignete sich in den Jahren 2014 und 2015 mit einer maximalen Anzahl von 171.899 Delikten in Köln.

Die Anzahl an Morden und Totschlägen ist in Köln im Jahr 2023 um 26,57 Prozent gestiegen. Es gab zwölf Morde und 18 Totschläge. Dazu kommen Straftaten, die noch nicht verurteilt wurden und somit nicht in der Statistik auftauchen.

Allein 2762 Sexualdelikte haben sich 2023 in Köln ereignet. Auch diese Bilanz ist um 12,55 Prozent gestiegen. Sämtliche anderen Straftatbestände (Einbrüche, Raub, Rauschgift-Handel) sind ebenfalls um bis zu 20 Prozent gestiegen, wie die Statistik zeigt.

Während die Kriminalität in Köln steigt, kommt die Polizei mit der Aufklärung der vielen Delikte nicht mehr so gut hinterher. Die Aufklärungsrate ist von 50,23 auf 49,58 Prozent gesunken.

Polizei-Statistik: Immer mehr Messerangriffe in Köln

Besonders bedrohlich: Die Anzahl an Messerangriffen auf Personen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In Köln wurden 2023 allein 552 solcher blutiger Angriffe registriert. Im Jahr 2021 waren es noch 397.

Außerdem erschreckend ist das niedrige Alter der Gewalttäter. 2023 wurden 25 Kinder, 97 Jugendliche und 57 Heranwachsende registriert, die einen Messerangriff begingen. Welche Personengruppen hinter den Jugendstraftaten stecken, fasst die Polizei in einer Tabelle zusammen:

Immer mehr Taschendiebe in Köln unterwegs

Der Polizeipräsident äußerte außerdem Besorgnis über die steigende Anzahl von Taschendiebstählen, Wohnungseinbrüchen und Ladendiebstählen, bei denen die Täter zu einem großen Teil nicht deutsch seien, sondern oft reisenden Banden aus Osteuropa angehören.

Bei den ermittelten Taschendieben betrage ihr Anteil 91,7 Prozent, bei Wohnungseinbrüchen 63,5 Prozent und bei Ladendiebstählen 54,4 Prozent.

Die Zahl der nicht-deutschen Tatverdächtigen ist laut der Polizeistatistik von von 17.729 auf 19.792 (+11 Prozent) gestiegen, während die Zahl der deutschen Tatverdächtigen von 28.419 auf 26.979 (-5 Prozent) gesunken ist.

Hohe Kriminalitätsrate in Köln: So will die Polizei die Straftäter bekämpfen

Die Beamten haben sich verschiedene Methoden überlegt, wie sie die Zahlen der Straftaten wieder senken können. „Mit der Rahmenkonzeption ‚Einsatzmaßnahmen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität‘ und der Einrichtung der EG Atlas im Frühjahr 2023 wurden polizeiliche Maßnahmen ergriffen, um der negativen Fallzahlentwicklung zu begegnen“, heißt es in der Statistik.

Außerdem werden folgende Maßnahmen ergriffen:

EG Atlas Fokussierung auf Tatserienerkennung und Mehrfachtatverdächtige, direktionsübergreifende Schwerpunkteinsätze

Die zum 1. September 2023 eingerichteten EG Fokus führt diese Maßnahmen mit einer breiteren deliktischen Ausrichtung mit dem Ziel fort, die Aufklärungsquote zu steigern.

Die Aktivitäten des letzten Jahres werden konsequent in dem neuen behördenstrategischen Ziel „Reduzierung der Massenkriminalität und Steigerung der Aufklärungsquote“ als gesamtbehördliche Aufgabe fortgeführt.

