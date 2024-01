Kölnerin wollte ihre Mutter mit Medikamenten töten – Festnahme

Eine Kölnerin soll im Verdacht stehen, ihrer hochaltrigen Mutter lebensgefährliche Medikamente verabreicht zu haben. Wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags wurde die Frau festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (25. Januar) mitteilten.

Der Frau wird vorgeworfen, ihrer 88 Jahre alten Mutter in deren Pflegeheim in Köln Medikamente verabreicht zu haben, für die keinerlei Indikation vorlag. Die Seniorin war daraufhin in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Klinik gebracht worden. Die Ärzte schalteten die Polizei ein. Die 88-Jährige befinde sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauerten an.

dpa